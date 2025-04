Torino, punta la pistola alla testa del medico: “Salva mia madre o ti ammazzo”

Torino, 1 aprile 2025 – Punta la pistola alla testa del medico: “Se non salvi mia madre ti ammazzo”. È l’incredibile vicenda accaduta a un sanitario del 118 di Torino, che si è visto minacciare con un’arma durante un servizio in ambulanza. L’equipaggio era intervenuto per occorrere una donna di 83 anni, sofferente al cuore. Il medico ha cercato rianimarla, nonostante quella canna di pistola a pochi centimetri dalla nuca.

A denunciare l'episodio è stato il sindacato degli infermieri, Nursind. “Un equipaggio del sistema di emergenza territoriale, impegnato nel tentativo di rianimare una donna – dicono i sindacalisti – è stato minacciato con armi da fuoco dai famigliari, l'intervento dei carabinieri, giunti con quattro pattuglie ha consentito di evitare il peggio”.

Le minacce dell’uomo

I sanitari sono arrivati sul posto dopo una chiamata alla centrale operativa del 118. Una volta all'interno dell’abitazione, hanno trovato la donna riversa sul divano. E subito sono iniziate le minacce del figlio.

Mentre il medico era di spalle, l'uomo ha estratto una pistola e gliel'ha puntata alla nuca. Tutta la scena è stata vista dall'infermiere che gli stava di fronte e che terrorizzato non ha aperto bocca. "L'episodio è emerso solo alcuni giorni dopo grazie alle voci circolanti tra gli addetti ai lavori, mentre il personale intervenuto non ha segnalato nulla”, aggiungono da Nursind.

L’infermiere: “Dottore, aveva una pistola alla nuca"

"Sono ancora disattese le norme in materia di sicurezza", concludono dal Nursind. Quando sono arrivati i carabinieri, l'uomo ha nascosto l'arma nei pantaloni. La madre, poco dopo, è stata trasportata al Maria Vittoria con l'aiuto di un secondo equipaggio del 118, intervenuto per aiutare i colleghi a trasportare la paziente al piano terra.

Una volta in ambulanza, l'infermiere ha spiegato quella scena: "Dottore, mentre lei era di spalle, aveva una pistola alla nuca".