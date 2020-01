Torino, 13 gennaio 2020 - Omicidio-suicidio questa sera ad Avigliana, nel Torinese. Un uomo ha ucciso la moglie con una balestra e poi si è tolto la vita con la stessa arma. A trovare i cadaveri dei coniugi, entrambi italiani - lui, incensurato e in cura al centro di igiene mentale, di 54 anni e lei di 48 - sono stati i carabinieri all'ora di cena in un appartamento di via Pietra Piana, al civico 7. Secondo una prima ricostruzione, il marito avrebbe dapprima colpito la donna alla testa con un badile, poi le avrebbe scoccato una freccia con una balestra di libera detenzione. Infine si è suicidato, sparandosi una freccia al volto.

