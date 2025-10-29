Torino, 29 ottobre 2025 – È definitiva l'assoluzione per il 23enne Alex Pompa, il giovane che nell'aprile del 2020, quando era appena 18enne, uccise con 34 coltellate il padre – il 52enne Giuseppe Pompa – nella loro casa di Collegno, alle porte di Torino, al culmine dell'ennesima lite familiare per difendere la madre.

Era il 30 aprile 2020, in pieno lockdown e oggi, a distanza di cinque anni e mezzo, la Cassazione ha confermato in via definitiva l’assoluzione di Alex – che ora porta il cognome della madre, Cotoia – accogliendo la richiesta della procura generale. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla procura generale di Torino.

L’omicidio per difendere la madre

L’omicidio è accaduto la sera del 30 aprile 2020, in pieno lockdown. Alex aveva appena compito 18 anni. Durante l’ennesima lite in famiglia, il ragazzo colpì il padre – un operaio di 52 anni – con 34 coltellate nella loro abitazione di via De Amicis a Collegno. Secondo le testimonianze della madre e del fratello, l’aggressione scattò per proteggere la donna dalle ripetute violenze perpetrate dal marito.

Fu proprio Alex a chiamare ai carabinieri e confessare il terribile gesto. “Ho ucciso mio padre”, disse quella sera al 112. Secondo le ricostruzioni, quello stesso giorno il padre aveva spiato la moglie al lavoro, infuriandosi perché un collega le aveva appoggiato una mano sulla spalla. E qualche ore dopo, la lite furibonda in famiglia.

La condanna nel 2023

Il giovane – – nel processo di prima grado era stato assolto in primo grado per legittima difesa, ma in sede di appello, nel dicembre 2023, era stato, invece, condannato a sei anni e due mesi.

La Cassazione, con i giudici della prima sezione penale, nel luglio del 2024 avevano annullato poi con rinvio quella sentenza di condanna disponendo un Appello bis. Nel nuovo processo d'Appello, nel gennaio scorso, Alex difeso dagli avvocati Claudio Strata ed Enrico Grosso, era stato assolto ma la sentenza era stata impugnata dalla procura generale di Torino. Oggi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con l'assoluzione che diventa così definitiva.