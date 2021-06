Torino, 28 giugno 2021 - E' stato rintracciato in Trentino il fratello minore dell'uomo di 52 anni trovato morto ieri pomeriggio nella cantina di uno stabile di Torino, con un coltello conficcato nell'occhio. Carlo Pellegrini, 48 anni, è stato trovato dai carabinieri nella notte a Rovereto e condotto in caserma. Nei suoi confronti la procura ha emesso un decreto di fermo sulla base degli elementi raccolti dai militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale e della Compagnia San Carlo. L'uomo sarà ascoltato dagli inquirenti che stanno cercando di fare luce sul delitto. L'ipotesi è che tra i due fratelli ci sia stato un litigio.

Di Enrico Pellegrini si erano perse le tracce da giorni e il padre, non riuscendo a rintracciarlo, ha dato l'allarme. Il suo cadavere è stato rinvenuto ieri in un elegante condominio di via Principi d'Acaja. La porta era chiusa e per sfondarla si è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Da quanto appurato, la morte risaliva ad alcuni giorni.