Torino, 4 novembre 2019 - Alla fine sono arrivate le dimissioni. Il comandante dei vigili di Torino, Emiliano Bezzon, lascia l'incarico dopo le accese polemiche montate in città per le multe arrivate ai fruitori di monopattini elettrici. L'ultima di migliaia di euro è stata elevata a un giovane, perché contromano su un mezzo non immatricolato né assicurato. "Non c'è una normativa che prevede l'immatricolazione di questi mezzi e il nostro obiettivo è Torino pulita", protestava il Club Monopattini di Torino mentre anche anche la Consulta Mobilità ciclistica e moderazione del traffico scendeva in campo. "Perché multare un monopattino pur sapendo che a breve partirà la sperimentazione e che, quindi, con tali regole il soggetto sarebbe in regola? Ci chiediamo perché tale pugno duro non venga applicato anche agli automobilisti indisciplinati". Anche l'associazione consumatori Aduc ha parlato di "sanzionamento creativo": i monopattini elettrici "non possono essere paragonati ai ciclomotori. Non c'è nessuna normativa che lo prevede".

In un'intervista Bezzon aveva attaccato l'assessore ai Trasporti del Comune, Maria Lapietra, proprio per i ritardi nel regolamentare la sperimentazione. Stamani il comandante della polizia municipale ha presentato le dimissioni.

Il caso diventa subito politico. Bezzon "si dimette e paga di tasca propria l'aver fatto rispettare il codice della strada, compito che fa parte del suo lavoro, e di non essersi piegato a una narrazione meramente politica che parlava di monopattini e mobilità alternativa senza essersi minimamente preoccupata di adeguare le norme a queste buone intenzioni - tuona il capogruppo della Lega al Comune di Torino, e assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca - E' preoccupante che a pagare le spese delle liti interne alla maggioranza, e alla scarsa capacità di concretizzare le proprie fantasie, sia la Polizia Municipale che ha la sola colpa di aver fatto rispettare regolamento della stessa città".