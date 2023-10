L’eco-protesta di ‘Ultima Generazione’ blocca l’autostrada. Traffico in tilt: "Basta"

Torino, 19 ottobre 2023 – Angelo ha la voce rotta mentre la sua mano sinistra si fonde con l’asfalto. E se sta per piangere non è per la colla che brucia, per gli automobilisti che lo insultano e per Salvini che gli dà dell’"eco-imbecille". "Ho paura – dice – ci stanno avvelenando. Vediamo le nostre case spazzate dal fango e io devo questa cosa ai figli che non avrò mai".

Questa cosa è il blitz di ieri mattina alle 8 sulla Torino-Milano, vicino all’uscita di corso Giulio Cesare. Lui e una ventina di attivisti di Ultima Generazione, celebri per gli attacchi a musei e opere d’arte contro il collasso eco-climatico. Occupano i due sensi di marcia di un’autostrada all’ora di punta. Si siedono per terra , srotolano lo striscione “Fondo riparazione“: una sfida da 20 miliardi alla politica per "riparare ai danni dei disastri climatici".

Il traffico si strozza lì come l’ultima volta sul Raccordo anulare a Roma, la gente scende dalle auto e non vuole sentire sermoni sotto il cielo livido, non si intenerisce di fronte ai Vigili del fuoco che cercano di staccare la pelle di Angelo dalla strada. Ecocatastrofista, guardiano del pianeta. Lui si presenta più modestamente come ingegnere di 30 anni che lavora nel settore delle energie rinnovabili e trema di paura: "Sta morendo tutto, non vedete?". Sarà sanzionato come gli amici per blocco della circolazione e manifestazione non autorizzata, gli arriverà un foglio di via obbligatorio da Torino, da aggiungere agli altri.

Il solito copione dal Louvre agli Uffizi. "E togliti dai piedi cretino che mi salta l’appuntamento". Le persone hanno meno pazienza in autostrada che di fronte a un Monet schizzato di vernice. Angelo non scappa: "Petizioni, marce, non è stato sufficiente e nulla è cambiato. Ho scelto di entrare nella resistenza per difendere la dignità umana". Spiega: "Mi incollo alla strada e voglio prolungare il blocco il più possibile per urlare la mia determinazione in difesa della vita. Perché le forze che vogliono farci morire stanno operando a un certo livello e ci dobbiamo organizzare a quel livello, o meglio". Devono portarlo al pronto soccorso, non si arrende: "Il fondo di riparazione è per chi ha perso la propria casa. E quei soldi devono venire da chi ha causato il danno, dalle multinazionali del fossile, che finanziamo con le nostre tasse. Letteralmente stiamo pagando per essere uccisi".

Sara invita a guardare che cosa è successo n Olanda: "Dopo 9mila arresti e quasi un mese di proteste in cui migliaia di cittadini hanno bloccato l’autostrada A12, il Parlamento ha deciso di chiedere al governo un piano per l’eliminazione dei sussidi pubblici ai combustibili fossili. Questo dimostra l’efficacia della disobbedienza civile. Siamo qui per bloccare la quotidianità fatta di siccità, grandinate, incendi, alluvioni. Pretendiamo un futuro diverso".

Arriva la polizia stradale di Novara, la Digos di Torino, i medici per togliere il mastice dalle mani incollate. Il traffico in tangenziale va in tilt e due ragazze coinvolte in un incidente fanno rotta in ambulanza verso il Giovanni Bosco. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini interviene sui social contro gli "eco-imbecilli": "Incollarsi sull’asfalto e fermare una delle autostrade più importanti d’Italia, creando problemi a lavoratori e studenti e danneggiando ambiente e commercio, è un atto criminale da punire senza indulgenza. Per questo la Lega chiede di aumentare le sanzioni con multa pesante, carcere e arresto in flagranza ai cretini che bloccano le strade a danno di migliaia di cittadini incolpevoli. Basta". Daniele, 25 anni, alza le mani: "Ho scelto di andare con Ultima Generazione perché alla fine pagheremo noi il conto. Non voglio più sentirmi troppo piccolo e insignificante per provare a cambiare le cose".