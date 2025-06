Violenta esplosione in un appartamento a Torino: un morto e 5 feriti, grave un bambino

Torino, 30 giugno 2025 – Un’esplosione in appartamento, poi l’incendio. Un morto e cinque feriti di cui uno, un bambino di 12 anni, in terapia intensiva. Calcinacci in strada e auto danneggiate. Sono le conseguenze di una deflagrazione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unità abitative. Un boato nel cuore della notte dopo il quale i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389.

Subito sono stati soccorsi tre adulti e due minori, uno dei quali ha riportato gravi ustioni mentre sono proseguite per ore le verifiche su un possibile disperso. Ricerche che purtroppo sono culminate con il ritrovamento del corpo senza vita della persona inizialmente data per dispersa.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte a Torino per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unità abitative, 30 giugno 2025

Un morto e 5 feriti

La vittima è un uomo di 35 anni mentre un bambino di 12 anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale infantile Regina Margherita, con ustioni sul 30% del corpo. Nello stesso ospedale è ricoverata anche una bambina di sei anni, in buone condizioni, tenuta in osservazione per precauzione. Al Cto di Torino è già stata dimessa una ragazza di 19 anni, a cui è stata assegnata una prognosi di sette giorni. Nelle prossime ore verranno dimessi anche una donna di 45 anni (e non un uomo come era stato detto in primo momento) con dieci giorni di prognosi, e un ragazzo di 24 anni, a cui ne sono stati assegnati 21.

A quanto si è appreso, l'esplosione, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha interessato un appartamento al sesto piano e ultimo piano di uno stabile del quartiere Lingotto e le fiamme si sono poi propagate a due abitazioni vicine. Il tetto dell'edificio è collassato. Lo scoppio ha danneggiato anche diverse auto parcheggiate in strada e colpite dai calcinacci causati dallo scoppio.

Il sostituto procuratore: cause da verificare

Il sostituto procuratore Dionigi Tibone, della Procura di Torino, arrivato in via Nizza ha dichiarato: “Sono coinvolte tre scale del palazzo, che sono i civici 6, 8 e 10, che ovviamente sono stati sgombrati. Ci sono dei feriti già trasportati in ospedale, sarebbero cinque, tra cui due minori che comunque sono già ricoverati, e si sta valutando di escludere la presenza di altri, quindi l'emergenza è capire quello”. Tibone ha sottolineato che il lavoro dei soccorritori “è complesso perché ci sono molte macerie, sul tetto bisogna liberare dalle macerie, ci sono le scale parzialmente distrutte, quindi c'è una questione di sicurezza anche degli operanti”. “Sulle cause non si può dire nulla. È evidente che ci sia stata un'esplosione: può far pensare a molte cose ma al momento” occorre pensare alla “messa in sicurezza, poi si lavorerà sulle cause”, ha aggiunto il pm. Non c'è stato un crollo del pavimento del quinto piano, ma - riferiscono i vigili del fuoco - c'è un interessamento della soletta. Quattro degli appartamenti coinvolti nell'incendio e nell'esplosione si trovano sullo stesso piano.

Il racconto di un residente: sembra una guerra

"Mi ero appena messo nel letto per dormire, quando ho sentito un boato, come se fosse stato un fulmine vicino e subito dopo una cascata roboante. Mi sono affacciato alla finestra per capire cos'era successo, l'ultimo piano si è rovesciato praticamente sulla via”. Inizia così il racconto di Massimo Valle, che abita in via Nizza a Torino, dove è scoppiato un incendio dopo l'esplosione in un palazzo. “Noi non abbiamo subito danni – continua – c'è stato poi un incendio e un po’ di panico perché dall'altra parte gridavano 'aiuto chiamate i vigili del fuoco’ e di far uscire le persone. Noi siamo usciti ma per strada non si poteva camminare: c'erano tutti i detriti, le auto distrutte. Dopo dieci minuti sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e hanno fatto uscire chi abitava negli appartamenti”. Il palazzo al numero civico 389 è composto da vari condomini. “L'8 e il 6 li hanno sfollati, al 4 ci hanno mandato via. Hanno chiuso luce, acqua e gas per sicurezza e attualmente stanno ancora lavorando. Forse in mattinata nel condominio del 4 ci fanno rientrare, però siamo ancora fuori”.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte a Torino per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unità abitative, 30 giugno 2025

"Io ho una bambina che si è spaventata. Nel cuore della notte siamo andati da mia suocera che per fortuna abita a pochi metri – aggiunge –. Abbiano avuto tanta paura. Con queste notizie sulla guerra e tutto, sembrava una situazione di guerra perché il boato poteva essere un missile, perché un appartamento sventrato può essere un missile che ti arriva, ormai la situazione è quella, la prima cosa che pensi è un attacco, una ritorsione per qualcosa”.