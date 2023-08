Bimba precipitata a Torino, il racconto emozionante di Mattia: “Così le ho salvato la vita”

Torino, 26 agosto 2023 – L’angelo custode della bambina di Torino precipitata dal quinto piano e salvata letteralmente ‘al volo’ si chiama Mattia Aguzzi.

Ha 37 anni, è un impiegato e con la sua fidanzata Gloria Piccolo questa mattina era uscito di casa per andare a comprare il pane. Invece è diventato un eroe. Ecco il suo racconto a Qn.net.

L’uomo del miracolo nel primo pomeriggio risponde al telefono, è appena uscito dall’ospedale Cto dove è stato sottoposto ai controlli, proprio come la piccola di 5 anni. Tutto bene per entrambi.

Mattia, ma come ha fatto a intuire la traiettoria che avrebbe preso il corpo? Un sospiro, una risposta sincera: “Davvero non lo so neanch’io. Quando abbiamo sentito il ragazzo gridare, io e la mia fidanzata abbiamo alzato gli occhi e ci siamo accorti di quella bambina a cavalcioni sul balcone al quinto piano. Lui le urlava, stai attenta, stai ferma. Noi abbiamo fatto la stessa cosa. Ma era come se lei non ci sentisse”.

L’ultima scena: “La bimba a penzoloni, i piedi nel vuoto e le mani sulla ringhiera”. In quel momento Mattia capisce che sta per accadere l’irreparabile. “Allora ho cercato di capire la traiettoria, mi sono messo sotto al balcone, ho aperto le braccia e ho sperato. Lei è precipitata. L’ho seguita con lo sguardo. Mi è caduta addosso, su braccia e torace. Ho attutito il colpo. Siamo andati entrambi all’ospedale. Mi hanno avvisato che sta bene. E questo è l’importante”. Lo dice con il tono di voce di chi non ha ancora realizzato davvero quel che è successo.

“Come mi sento? Fisicamente bene. E sono contento che sia finita così. Sì, da quell’altezza penso proprio di averle salvato la vita”.

In questo miracolo di fine estate si sono messe in fila tante circostanze incredibili. Gloria, 30 anni, la fidanzata di Mattia, al telefono rivive quei momenti. “Eravamo per strada, in via Nizza, stavamo andando a comprare il pane, erano le 10:30-11:00. A un certo punto, vicino al civico 389, abbiamo sentito un ragazzo urlare. Nel palazzo di fronte a lui una bambina tentava di scavalcare il balcone in muratura. Gli ha gridato, ‘stai attenta’, ‘non ti muovere’. Senza di lui, non ci saremmo mai accorti di quel che stava accadendo”.

La bimba salva, praticamente senza un graffio. “Poi sono arrivate tantissime persone – riprende Gloria -, ho chiamato subito i soccorsi. La mamma della bimba sotto choc non credo abbia realizzato subito quello che è successo”. Ci sarà tempo. Così accadono i miracoli.