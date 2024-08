Torino, bimba di due anni muore investita nel parcheggio di un ospedale

Torino, 13 agosto 2024 - Una bambina di due anni è morta questa mattina a Torino dopo essere stata investita da un'auto in manovra nel parcheggio dell'ospedale San Giovanni Bosco, a Torino. La piccola è deceduta all'ospedale Infantile Regina Margherita dove era stata trasferita per la gravità delle lesioni riportate. La bambina era con la madre che, secondo quanto è stato ricostruito, stava chiedendo l'elemosina. A investire accidentalmente la piccola un'automobilista che è stata a sua volta ricoverata in stato di choc.

Inutili tutti i tentativi dei medici che si sono prodigati per salvare la vita alla piccola. La bambina aveva già subito due arresti cardiaci ieri al San Giovanni Bosco, ne ha avuto un altro questa mattina, provocato dall'insufficienza degli organi vitali danneggiati dai traumi. Davanti all'ospedale Regina Margherita si è radunata una piccola folla di parenti e amici della vittima. Sono intervenute anche le forze dell'ordine.