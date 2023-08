Torino, incontro tra la bimba caduta dal balcone e il suo salvatore. “Contento di averla vista sorridente”

Torino, 28 agosto 2023 - È ancora ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita la bambina di 4 anni precipitata dal quinto piano e salvata da un passante sabato scorso a Torino. La piccola viene ancora sottoposta a esami e valutazioni tecniche, ma ieri ha anche rivisto il suo salvatore Mattia Aguzzi. "Sono proprio contento di averla vista sorridente e che stava giocando", ha raccontato l'impiegato 37enne dopo la breve visita.

Nei minuti in cui si trovava nel reparto di Chirurgia pediatrica, c'è stato anche tempo per un lungo abbraccio tra l'uomo e la mamma della bimba, la quale in lacrime ha ringraziato Mattia. "Sono felice che la bambina stia bene", ha aggiunto l’uomo, entrato e uscito da una porta secondaria del nosocomio per non farsi notare.

Il salvataggio in via Nizza ha fatto gridare in molti al miracolo. Lo stesso Mattia, allertato dalle urla di un ragazzo del palazzo di fronte a quello in cui abita la famiglia della bambina, aveva raccontato a caldo: “Ho aperto le braccia e ho sperato. Lei è precipitata. L’ho seguita con lo sguardo. Mi è caduta addosso, su braccia e torace. Ho attutito il colpo”. Aguzzi si era anche schermito alla definizione di eroe. “Eroe no – aveva detto ai giornalisti che lo intervistavano –. Ho fatto tutto così, in modo naturale. Non ho pensato a nulla e ho provato a fare quel che si doveva fare”.