Ragusa, 17 novembre 2021 - Un uomo è stato investito da una tromba d'aria ed è morto. La tragedia a Modica, nel Ragusano, dove un 53enne, Giuseppe Ricca appena uscito di casa è stato risucchiato e sbalzato via dal vortice. La vittima abitava in contrada Bosco Trebalate a 3 chilometri da Modica, secondo le prime informazioni sarebbe uscito dall'abitazione perchè il forte vento e la pioggia avevano danneggiato la serranda di casa, ed è stato travolto. Il tornado ha provocato danni anche in una stazione di servizio e nella zona del mercato ortofrutticolo di Comiso con materiali di copertura dei tetti delle botteghe sollevati e spazzati via. Per sicurezza chiusa la strada provinciale 7 che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi.

È la #tromba d'aria che ha colpito il litorale ibleo all'alba. Il #maltempo non ha lasciato la #Sicilia nella notte, anzi. Qui è #Comiso in provincia di Ragusa pic.twitter.com/Pg8wbnT94C — #gianpaolomontineri #blogger e #speaker (@gplomontineri) November 17, 2021

Pioggia intensa e grandine ad Acate, dove le scuole sono state chiuse. A Monterosso Almo si è registrato un forte temporale e scariche elettriche, come a Vittoria.A Comiso chiuse le scuole e gli uffici comunali eccetto quelli di pronto intervento ed anagrafe. Intensi rovesci anche a Giarratana.

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha lanciato un appello, anche sui social: "Invito tutti a non uscire da casa se non strettamente necessario". Abbate ha segnalato anche il ferimento di marito e moglie sessantenni nella contrada di Frigintini. Per il forte vento una porta di casa si è staccata e ha colpito l'uomo, ferita anche la moglie: lui è ricoverato all'Ospedale "Maggiore" di Modica con un trauma cranico, lei è al Giovanni Paolo II di Ragusa con delle contusioni.

Augusta, nel Siracusano, è isolata dopo una violenta ondata di maltempo con pioggia intensa e grandinata. In città si contano allagamenti di strade e case. Anche il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ha disposto la chiusura delle scuole e lanciato un appello ai cittadini: "Uscite di casa solo per necessità'.

Il maltempo in Sicilia non allenta la presa. Ieri almeno tre le trombe d'aria che dal mare si sono abbattute sulla terra ferma: due si sono formate nella mattinata di fronte Marinella di Selinunte e località Tre Fontane frazione di Campobello di Mazara, con molta la paura per i residenti, ma pochi danni.

Poi tornado anche nel Palermitano, nel territorio di Bisacquino. Danni alle coltivazioni, ma anche alle automobili, poi a Castelvetrano (Trapani), dove si è registrata una forte grandinata con chicchi grossi come uova.

Anche questa notte la parte occidentale dell'isola, soprattutto il ragusano e il catanese, è stata investita da forti temporali, con allagamenti a Scoglitti dopo una grandinata. Il ghiaccio dal cielo anche nel catanese, in particolare ad Aci Sant'Antonio. Allagamenti anche a Catania in alcune vie principali del centro. L'aeroporto di Catania per il forte maltempo ha dirottato diversi i voli in arrivo su altri aeroporti, tra i quali Palermo: si registrano voli in partenza con forti ritardi.

Dalla mattina la città di Niscemi è invasa dal ghiaccio dopo la bufera di acqua e grandine della notte. Danni anche nella piana gelese dove il ghiaccio ha colpito le culture dei carciofi. Si è allarganto lo smottamento che da abnni interessa la strada provinciale 8 che collega Gela a Butera. Scuole chiuse a Gela, Niscemi, Butera, Mazzarino e Mussomeli. Il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, ha effettuato un sopralluogo lungo la provinciale 38 Mussomeli - Caltanissetta invasa da fango e detriti. Ecco il post:

© Riproduzione riservata