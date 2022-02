Roma, 11 febbraio 2022 - Il farmaco Tiopentone, scelto per il suicidio medicalmente assistito chiesto da Mario (il nome è di fantasia), ha come nome scientifico tiopental sodico ma, probabilmente, è più conosciuto con il suo nome commerciale di Pentothal.

Si tratta di un farmaco appartenente alla classe dei barbiturici alla base di numerosi utilizzi in medicina e veterinaria, in particolare per i procedimenti di anestesia generale vista la sua rapida azione sul cervello e riuscendo a provocare la perdita di coscienza in circa 45 secondi. Può essere usato anche per l'induzione del coma artificiale.

Il tiopental sodico miscelato con altri farmaci specifici induce alla morte. Negli Stati Uniti è uno dei tre elementi con cui è preparata l'iniezione letale somministrata ai condannati a morte, mentre in paesi come il Belgio e i Paesi Bassi, dove è legale l'eutanasia attiva, rientra tra le sostanze standard raccomandate per indurre il coma: viene somministrato per via endovenosa prima di altri farmaci che portano al blocco muscolare e all'interruzione della respirazione.

Col nome di Pentothal è una sostanza molto nota perché citata in numerosi lavori letterari, cinematografici e televisivi: è infatti il più comune barbiturico utilizzato a bassi dosaggi come "siero della verità" oppure è anche stato scelto come soprannome di un celebre personaggio dei fumetti di Andrea Pazienza.

