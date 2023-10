Timbravano e andavano a fare la spesa. Furbetti del cartellino: oltre 100 indagati

La Procura di Palermo ha indagato per assenteismo 101 dipendenti della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. A 18 di loro è stato notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I furbetti del cartellino timbravano il badge e uscivano senza alcun controllo. Sono accusati a vario titolo di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni e appropriazione indebita. L’indagine nasce da accertamenti disposti dopo la denuncia di una funzionaria che ha presentato un esposto, lamentando furti di carburante dai mezzi della società. L’inchiesta è andata avanti da maggio a luglio 2023. Gli indagati sono stati pedinati e controllati per giorni anche con le telecamere. Gli episodi di assenteismo accertati sono stati 1385. Stimato un danno economico per la società di quasi 40mila euro per 2.800 ore di assenza.