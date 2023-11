Timbrava in mutande. Si dimette il vigile che era stato reintegrato

Non indosserà più la divisa della Polizia locale di Sanremo, Alberto Muraglia, il “vigile in mutande” che nel 2015 divenne il simbolo dell’indagine sui cosiddetti “furbetti del cartellino”. A distanza di un mese dalla sentenza della Corte d’Appello di Genova che lo aveva reintegrato nel suo ruolo, l’uomo ha deciso di rassegnare le dimissioni dalla Polizia Municipale. "Preferisco continuare con il mio nuovo lavoro – ha detto –. In più ho saputo che è certo che faranno ricorso in Cassazione e, quindi, preferisco rimanere dove sono".