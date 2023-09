Il tiktoker mangia gli spaghetti con le bacchette, il cameriere lo rimprovera e lo imbocca con la forchetta

Cosenza, 21 settembre 2023 - Mangia la pasta con le bacchette di legno ma il cameriere italiano interviene, gli arrotola gli spaghetti con la forchetta e lo imbocca. Il video con tutta la scena è stato pubblicato dal vlogger americano di viaggi John Liee, noto sui social come ‘hwaniiee’, su TikTok diventando subito virale.

Alcuni frame del video in cui al tiktoker viene "insegnato" a mangiare gli spaghetti con la forchetta

L’episodio è successo a Cosenza e il filmato risulta davvero divertente. Il tiktoker, non certo nuovo a postare le sue 'performance', anche di tipo gastronomico, in giro per il mondo, ha pubblicato sulla piattaforma il video in cui si approccia a mangiare un piatto di spaghetti con le bacchette tipiche del suo paese ma viene 'redarguito' dal cameriere (o forse il ristoratore stesso). Quest'ultimo si avvicina e, mentre gli arrotola gli spaghetti su una forchetta, gli dice: “No, sei in Italia non in Cina” e, in maniera del tutto inusuale, lo imbocca. “Stavo solo mangiando pasta con le bacchette ed è successo questo. ero un po’ confuso”, c'è scritto nel video postato dal giovane e visto da migliaia di persone. Mentre nei commenti scrive: “Sono solo più abituato a usare le bacchette”.

Il dubbio che, come spesso avviene, il siparietto sia un po' costruito viene: il tiktoker, ripreso da chi sedeva di fronte a lui, doveva essersi portato le bacchette da casa. Quanti italiani girano con la forchetta in tasca in Cina? Qualcuno infatti scrive nei commenti: “Ma non avete notato che la forchetta è già sporca di sugo?”. Ma ci sono anche diversi utenti che commentano arrabbiati: “ma che modi sono?”, “anche io mangio gli spaghetti con le bacchette”, “Dire ‘You are not in China’ è davvero offensivo comunque”.