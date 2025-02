Tiktoker del caso Roccaraso a processo per spaccio

"Sono cose del mio passato, non fanno più parte della mia vita. Volete sporcarmi adesso che sto vivendo un momento bello". Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker napoletana, famosa da ultimo per essere stata la principale ‘animatrice’ dei viaggi in pullman a Roccaraso, replica sullo stesso social che l’ha resa famosa alla notizia della sua imputazione in un processo per droga. "Sono cose vecchie, che io ho già raccontato, non fanno parte più della mia vita. Dovete fare sempre casini, mo che è il mio momento, un momento bello che sto passando volete sporcarmi. Lasciatemi in pace, in passato tutti quanti abbiamo fatto dei peccati", aggiunge, con il sito del Mattino alle spalle che riporta la notizia. La donna è imputata in un processo, la cui udienza di ieri è stata rinviata, su una rete di spaccio di droga nell’area del Pallonetto di Santa Lucia, nel centro di Napoli. Accuse che risalgono a fatti di quasi dieci anni fa rispetto alle quali De Crescenzo si è sempre detta innocente, ribadendo anche oggi nel suo video su Tik Tok che lei non ha mai spacciato, ma consumato droga nel suo passato ("Ho fatto uso non l’ho mai venduta").

La vicenda dell’invasione di turisti nelle località sciistiche del centro Italia, guidati dalla TikToker napoletana Rita De Crescenzo, era finita anche sulla Cnn, che aveva dedicato al caso un lungo articolo sul suo sito. "La guerra tra un’influencer di TikTok e le località sciistiche italiane è degenerata dopo che la stessa ha esortato i suoi due milioni di follower a ‘invadere’ una destinazione perché accusata di aver causato il caos in un’altra", scrive il media americano sottolineando che "gli autobus pieni di turisti sono stati fermati dalla polizia prima che potessero lasciare Napoli". La folla – ricordaVA la Cnn – era diretta a Ovindoli, una piccola località sciistica nel centro Italia, "quando è stata intercettata".