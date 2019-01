Napoli, 5 gennaio 2019 - Sono otto, al momento, le persone indagate a Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, l'ultra morto dopo essere stato investito durante gli scontri che hanno preceduto la partita Inter-Napoli. Cinque degli indagati sono tifosi azzurri, che si trovavano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura milanese, gli altri tre viaggiavano su un'altra vettura, anch'essa ritenuta coinvolta nell'incidente. Anche questo veicolo dovrebbe essere sequestrato. L'accusa è di omicidio volontario (ma ci sarebbe anche quello di rissa). Tra gli otto indagati figura anche un minorenne.

Le indagini degli investigatori sono destinate ad allargarsi e nei prossimi giorni verranno sentite altre persone. Per ora gli indagati si rimpallano la responsabilità su chi fosse alla guida della Volvo V40 sotto sequestro: nessuno, in sostanza, ha ammesso di aver investito Belardinelli.

Gli inquirenti hanno individuato altre auto e, alla fine, le persone indagate potrebbero risultare alcune decine. "Trenta, quaranta", secondo l'avvocato Emilio Coppola che difende due degli indagati che erano sulla Volvo V40. «Per ora - ha detto il legale - resto difensore di due dei ragazzi indagati. Per altri due è emersa una incompatibilità dovuta a dichiarazioni contrastanti. Perciò si è preferito scegliere un altro legale. Mi dicono - ha sottolineato - che ci saranno almeno trenta-quaranta indagati e che le auto coinvolte sono più di due. Il minorenne di cui si parla era su un'altra auto. Ma l'accusa di omicidio volontario - ha tenuto a precisare il legale prima di lasciare la Questura - non riguarda solo i napoletani ma anche gli interisti. Per tutti l'accusa è omicidio volontario e rissa".

Intanto è stato posto ai domiciliari Luca Da Ros, il ventunenne tifoso dell'Inter, arrestato a Milano per gli incidenti pre-partita. Il giovane, che era detenuto al carcere di San Vittore, ha deciso di collaborare indicando ai magistrati numerosi ultrà nerazzurri coinvolti negli scontri, malgrado le minacce subite in questi giorni.