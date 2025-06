"Ti uccido come Saman". Il papà indiano alla figlia:: "Devi vivere all’italiana"

Volevano salvarla dalla loro stessa cultura, tenerla lontana da connazionali indiani e pachistani che ritenevano pericolosi e insegnarle a vivere come un’italiana. Ma per farlo, secondo l’accusa, avrebbero usato proprio quei metodi autoritari e violenti dai quali dicevano di volersi allontanare. È la storia di una ragazza oggi maggiorenne che ha denunciato il padre e la matrigna per anni di maltrattamenti subiti sin da quando aveva 12 anni. Oggi vive in una struttura protetta, lontana da Ravenna e lontana soprattutto da quei genitori che, a detta sua, hanno trasformato la promessa di una nuova vita in una prigione.

È il 2018 quando il padre decide di lasciare l’India e portare in Italia la figlia e uno dei figli maschi. A suo dire, nel loro Paese non voleva più stare. La cultura occidentale, racconta la ragazza in tribunale, lo affascinava: le libertà individuali, il lavoro, l’educazione. Eppure, una volta arrivata in Emilia-Romagna, la figlia scopre che il trasferimento ha solo cambiato lo sfondo, non le regole del gioco. Racconta che le è stato vietato di frequentare ragazzi — soprattutto indiani e pachistani —, le hanno tolto il cellulare, le hanno impedito di iscriversi alle superiori e l’hanno costretta a lavorare. Quando era troppo stanca per occuparsi della casa, veniva rimproverata. Doveva badare ai fratelli, cucinare, pulire. Usciva solo per andare a lavorare o alla scuola guida.

Secondo il suo racconto, il trattamento era riservato solo a lei: i fratelli maschi vivevano diversamente. "Per una figlia femmina è sempre così, anche nella nostra cultura", ha detto. E non era una questione religiosa: i genitori sono induisti, non c’era ostilità verso l’Islam, ma verso tutto ciò che riportava all’ambiente culturale da cui provenivano. Volevano che lei frequentasse solo italiani, parlasse in italiano, facesse un lavoro "decoroso". Lei avrebbe voluto diventare parrucchiera, ma loro insistevano per un impiego in un ristorante.

Ci sono anche episodi contestati di violenza fisica. Una volta, il padre l’avrebbe percossa con un ramo per via dei voti bassi. Un’altra volta, le avrebbe messo le mani addosso perché aveva invitato un amico a casa. Quando frequentava un centro di formazione e si legò a un ragazzo indiano, i genitori la costrinsero a tornare in India. Doveva restarci per poco, ma il Covid la bloccò là per oltre un anno.

Al ritorno, la situazione non cambiò. Un giorno, dopo aver scoperto una conversazione telefonica con un ragazzo pachistano, il padre avrebbe afferrato una mazza da cricket e urlato: "Ti faccio fare la fine di Saman", richiamando tragicamente il noto caso della ragazza uccisa in Emilia per aver rifiutato un matrimonio combinato.

La paura, alla fine, l’ha portata a chiedere aiuto. Si è confidata con un amico, che l’ha messa in contatto con una responsabile di un centro rifugiati. Da lì, a fine 2023, è partita la rete che l’ha condotta prima ai carabinieri e poi a Linea Rosa, associazione che tutela le donne vittime di violenza. Da allora, non ha più rivisto i genitori, anche se loro, attraverso amici o contatti social, avrebbero più volte cercato di riallacciare i rapporti. Lei ha scelto il silenzio e la distanza.

In aula, i due imputati si presentano in abiti occidentali, discreti e curati. Un’apparenza che riflette forse il sogno che avevano per la figlia, ma che secondo l’accusa hanno tentato di imporle con mezzi che di occidentale avevano ben poco.

Lorenzo Priviato