"Ti amo ancora", la scritta a Torino. Svelato il mistero di Piazza San Carlo

Torino, 29 marzo 2022 - A Torino una misteriosa scritta a caratteri cubitali, "Ti amo ancora", è apparsa questa mattina in Piazza San Carlo. L'immagine delle immense lettere, tanto da essere visibili meglio dall'alto, è stata postata sul sito Facebook di Fisac Cgil Gruppo IntesaSanPaolo, che commenta: "Piazza San Carlo a Torino, sede di ISP, stamattina. Che sia una dichiarazione d'amore per la banca?".

Alcuni media locali hanno parlato di un'iniziativa già annunciata dell'associazione 2050 srl per "festeggiare la fine dell'emergenza sanitaria", si legge, ma la scritta doveva essere differente: "Ti amo pianeta". Ma anche questa ipotesi è sfumata perché la stessa associazione 2050 su Fb ha smentito: "Ci stanno chiamando un po' da tutta Italia per questa azione di 'guerrilla marketing'.... Beh, noi non c'entriamo nulla, anche se amiamo Torino, L'Italia, l'intero Pianeta Terra".

In realtà l'iniziativa, forse autorizzata, sarebbe legata alla band torinese Eugenio in Via di Gioia. Da fonti del comune di Torino si apprende che la pulizia della scritta ('Ti amo ancora terra', con l'ultima parola in piccolo sotto la A) nella piazza, salotto chic della città, sarà a spese degli organizzatori. Inoltre nel pomeriggio nella piazza è in programma un flash-mob proprio per festeggiare la fine dell'emergenza sanitaria. Ma le cose sono ancora poco chiare se è vero che sui responsabili della scritta, realizzata in gesso bianco, anche l'amministrazione comunale sa poco. Stefano Lo Russo, il sindaco di Torino, ha chiesto una relazione alla polizia municipale. La soprintendente Luisa Papotti, su La Stampa online, ammette: "Non ne sapevo nulla, a noi non è giunta alcuna richiesta di autorizzazione".

Sui social non sono mancati i commenti: "Ma chi è questo pazzo? Peggio di #WillySmith: fategli pagare la pulizia", scrive un navigatore su Twitter. "Ho scritto t’amo sul sanpietrino", scherza una ragazza, "L’amore ti fa fare cose folli" e #WillSmith muto aggiunge Lidia. E qualche torinese ha apprezzato la scritta: "A #Torino siamo romantici...".