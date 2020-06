Roma, 17 giugno 2020 - La procura di Essen ha autorizzato la semilibertà per i due dirigenti Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz condannati a 5 anni di carcere per l'incidente alla Thyssenkrupp di Torino, che il 6 giugno 2007 provocò la morte di 7 operai. La conferma del provvedimento è stata dal a "Radio Colonia" dal procuratore generale di Essen, Annette Milk. Espenhahn e Priegnitz potranno lasciare il penitenziario ogni giorno per recarsi a lavorare e alla sera saranno costretti e rientrare in carcere. La comunicazione sulla concessione della semilibertà, in Germania, per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager tedeschi condannati per il rogo alla Thyssenkrupp di Torino che nel 2007 uccise sette operai, è arrivata oggi alla procura generale di Torino. Nel provvedimento sono contemplate anche agevolazioni in materia di socialità all'interno dell'istituto di pena. La semilibertà può essere concessa in presenza di tre requisiti: assenza del pericolo di commissione di reati della stessa indole (in questo caso si tratta di omicidio colposo), assenza del pericolo di fuga, assenza di recidiva.

"Ci incateneremo a Roma. Andremo a Essen. Qualcosa faremo. Devono dirci come è possibile questa cosa". È il primo commento di Rosina Platì, madre di una delle sette vittime del rogo alla Thyssenkrupp alla notizia della semilibertà per i due manager tedeschi. "Sono basito. Devono ancora inventare un aggettivo per esprimere le sensazioni che sto provando ora. La notizia è inattesa quanto vergognosa" è invece il primo commento di Antonio Boccuzzi, l'operaio della Thyssenkrupp sopravvissuto all'incendio.