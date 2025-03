Testimonial d’eccezione. La magia dell’Antoniano. E tutti tornano bambini

Moda, musica e spettacolo nella sera della festa con testimonial d’eccezione. E c’è stato un momento che ha coinvolto tutto il pubblico, l’esibizione del Piccolo Coro dell’Antoniano: i successi dello Zecchino d’Oro, le ultime canzoni, i 47 bimbi hanno stregato la platea. "Emozionata e orgogliosa", sorride la bolognese Margherita Gamberini, alla direzione del coro.

Gli ospiti d’eccezione. Francesca Ragazzi, bolognese, head of editorial content di Vogue Italia, ha ricordato come quella tra Il Resto del Carlino e Vogue sia prima di tutto "una storia di amicizia che può aiutare a vincere la sfida dell’informazione e la sfida digitale del futuro, con un po’ meno click e più strette di mano, come quella che si sono date le nostre testate quando si sono conosciute anche in occasione di un’intervista alla direttrice Agnese Pini, ospitata dalle pagine di Vogue in un numero importante che raccontava il nuovo. Progetti condivisi, contaminazione tra editori, il mondo oggi è anche questo, un pensiero da portare avanti nel nome del noi e meno del tu".

L’attore Giuseppe Giacobazzi ammette di leggere il Carlino tutti i giorni. "Sono un affezionato delle pagine di cronaca nera – scherza –, ma il Carlino è sempre stato il giornale di famiglia. Poi quando ho iniziato a uscire la sera a Bologna, tornavo a casa alle prime ore del mattino e passavo a comprare bombolone e Carlino in edicola, con l’odore di inchiostro fresco". Il Carlino ha potuto conoscerlo da vicino, è stato ‘Direttore per un giorno’ e tornerà a esserlo.

Proprio come lo sarà presto anche Nek, originario di Sassuolo. "Il giornale ha sempre seguito i miei passi – racconta –, la prima volta che sul Carlino è stata messa la mia foto era il 1986. Con un amico suonavo il country di John Denver al Festival dello studente, vincemmo la kermesse trovando la nostra fotografia sul giornale. A casa mia si è sempre letto e per me rappresenta tanto. Odore di inchiostro, io sono un nostalgico, ho nel cuore i vinili".

Chiusura di grande atmosfera con Raphael Gualazzi, che ha suonato tre pezzi tra cui Madness of Love, la versione dedicata all’Eurovision della sua canzone vincitrice di Sanremo 2011.