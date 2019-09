Roma, 30 settembre 2019 - La trasfusione no, meglio la morte. A Piedimonte Matese, alta provincia di Caserta all’incrocio con quelle di Benevento e Campobasso, un’intera comunità ospedaliera subisce il decesso di una settantenne testimone di Geova che, rifiutando per motivi religiosi l’intervento dei sanitari, firma la propria condanna tra solidali applausi di famiglia. E così un’aggressiva gastrite con emorragia interna, contenibile – secondo i sanitari – con dosate trasfusioni di plasma, trova il suo straordinario epilogo.

A denunciare il caso, su Facebook, il primario di chirurgia generale Gianfausto Iarrobino, incredulo e frustrato in quella che diventa una pubblica confessione di impotenza: "Il giuramento di Ippocrate mi chiede di salvare la vita delle persone, e io invece, in questo caso, è come se mi fossi reso protagonista di un ‘suicidio assistito’. Fino alla fine sono stato vicino alla signora senza poter fare nulla, perché la volontà della paziente, peraltro molto lucida, è stata sempre esplicita: lei più volte si è rifiutata di sottoporsi alla trasfusione, e io non ho potuto far nulla. Sono triste e incazzato nero".

Iarrobino rivive i momenti bui del confronto con la donna e i familiari: "L’avrei salvata al 100%, ma ha rifiutato ed è morta". I parenti? "Solidali con lei. Mi sono scontrato con tutti. Alla fine i figli si sono esaltati dicendo: ‘Mamma sei stata grande, hai dato una lezione a tutti i medici e tutto il reparto’". Il medico si chiede: "Può una religione permettere ancora oggi un suicidio?".

Sì, se solo la scorsa settimana, a Legnano, per tutelare una bimba di dieci mesi sottoposta a intervento cerebrale, era dovuta intervenire la procura dei minori – su istanza delle autorità ospedaliere – per sospendere temporaneamente la potestà dei genitori e consentire ai sanitari di operare, se necessario, anche con una trasfusione (di cui poi non c’è stato bisogno).

Del biblico "comando di astenerci dal sangue" – perché "il sangue rappresenta la vita" – i testimoni di Geova hanno fatto una regola inviolabile. Sui minori debbono arrendersi alla legge della Repubblica. I maggiorenni scelgono invece l’adesione letterale ai contenuti di Antico e Nuovo Testamento, aggrappandosi alle citazioni di Genesi, Levitico, Atti e Deuteronomio anziché alle prescrizioni di reparto.

L’articolo 32 della Costituzione è però categorico: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". E la posizione dei testimoni di Geova rispetto a scienza e medicina è studiatamente rispettosa: "Desideriamo ricevere le migliori cure mediche possibili per noi e per le nostre famiglie. Quando abbiamo problemi di salute, consultiamo medici che sono esperti in medicina e chirurgia senza sangue, sperimentate per i testimoni e ora usate a beneficio di tutti i pazienti".

L’ipotesi che il servizio sanitario nazionale possa differenziare le cure in base ai diversi credo appare irrealistica. E che una gastrite incattivita diventi l’occasione di rivendicato zelo religioso dal letto di una Asl fa a pugni con le tante difficoltà della sanità territoriale.

Ciò nonostante, i figli della deceduta contrattaccano su tutta la linea: «Quando nostra madre ha chiesto ai medici di curarla con ogni terapia possibile tranne che col sangue, i medici non le hanno somministrato prontamente farmaci che innalzassero i valori dell’emoglobina. Lo hanno fatto solo due giorni dopo dietro nostra insistenza». E per questo si riservano ogni azione legale.