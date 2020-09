Roma, 17 settembre 2020 - Per chi sogna il camice bianco oggi si scoprono le prime carte. Dopo il 3 settembre, la data del famigerato test, sul sito di Universitaly sono stati pubblicati i risultati della prova di ammissione per medicina. I punteggi sono anonimi e ordinati secondo il codice etichetta. Ora quindi si possono fare le prime ipotesi rispetto al punteggio minimo per entrare a medicina 2020: secondo le simulazioni di Testbusters, chi ha ottenuto 39,9 punti è teoricamente dentro e potrà iscriversi alla facoltà. Ma sono ipotesi: bisognerà, infatti, attendere l'uscita delle graduatoria nominativa nazionale, che verrà pubblicata solo il 29 settembre. Poi, cominceranno le iscrizioni e la graduatoria potrà scorrere. Gli idonei, cioè coloro che hanno preso più di venti punti (punteggio minimo) sono quasi 40mila, ma tra di loro soltanto 13mila circa avranno il posto.

Come visualizzare i risultati

Basta andare sul sito dell’università in cui si è svolto il test per consultare i punteggi anonimi del test di medicina 2020. I risultati di ogni candidato sono visibili accedendo all’area privata sul sito di Universitaly. Poi, tutti i partecipanti al test possono iniziare a prendere coscienza del loro punteggio individuale attraverso il codice etichetta, ovvero il codice identificativo consegnato a ogni candidato il giorno del test e applicato sul foglio risposte e sulla scheda anagrafica al momento della consegna.

Come fare se non si ricorda il codice etichetta

Se non si ricorda o si è perso il proprio codice identificativo, una soluzione per rintracciare il proprio punteggio forse c’è. E' necessario scaricare le soluzioni dei test medicina 2020, dal sito ufficiale del Miur dedicato all’Accesso Programmato, aprire il file con i quesiti proposti il 3 settembre e incrociare le risposte esatte con quelle date da voi (se ve le ricordiate). A quel punto, per calcolare il proprio punteggio, basterà usare la tabella di conversione (1,5 punti per le risposte corrette, -0,4 punti per quelli sbagliate, 0 punti per quelle non date).

Le altre date importanti

Dopo la pubblicazione delle graduatorie anonime, prevista per oggi, sarà importante tenere a mente il 25 settembre, giorno in cui verranno rese accessibili le schede del test di ogni studente, sempre tramite l’area riservata sul sito di Universitaly, e il 29 settembre, il giorno della prima pubblicazione della graduatoria nazionale dei test di medicina 2020.

Studenti in quarantena, "no recupero test"

"Circa 40 ragazzi, sui 66mila iscritti, non hanno fatto i test di ammissione a Medicina perchè erano in quarantena. Ho sottoposto la questione al dipartimento della Funzione pubblica, e mi e stato risposto che, trattandosi di una malattia, si perde la prova pubblica. Questo è quanto prevede la norma che riguarda chiunque sia in malattia". Lo ha spiegato Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, a Timeline su Sky TG24. "Per una questione di parità di trattamento tra tutti i cittadini non è possibile, oggi, fare una prova suppletiva", ha concluso il ministro.