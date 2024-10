Test da record per la navicella di Musk. Il rientro di precisione è spettacolare

In meno di due anni ha fatto passi da gigante la nave progettata dalla SpaceX per i futuri viaggi su Luna e Marte. Il suo quinto test senza equipaggio è stato spettacolare, quando il gigantesco razzo Super Heavy, alto 71 metri e con un diametro di 9 metri, è rientrato a Terra dopo avere portato la nave in orbita: a nemmeno 7 minuti dal lancio, nella base SpaceX a Boca Chica, Texas meridionale, il razzo è rientrato nell’atmosfera, ha acceso i suoi motori per rallentare la corsa e atterrare sulla rampa di lancio dalla quale era partito. Il risultato è una prima assoluta nello storia spaziale, accolto con un applauso fragoroso dai dipendenti dell’azienda di Elon Musk. Le immagini del rientro sono rimbalzate sui social, dove più voci lo hanno definito un evento storico. "Oggi è stato fatto un grande passo verso la vita multiplanetaria", ha scritto Elon Musk su X.