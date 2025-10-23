Terzigno, chiude l’acqua alla vicina e le tende un agguato. La donna sopravvive alle coltellate e lo fa arrestare

Napoli, 23 ottobre 2025 - Una donna è stata accoltellata da un vicino di casa che le ha teso un vero e proprio agguato. La donna di 32 anni è miracolosamente sopravvissuta all'aggressione avvenuta a Terzigno, in provincia di Napoli, mentre il 40enne è finito in manette.

Dopo mesi di litigi ieri il vicino, su tutte le furie per un lavaggio del terrazzino, avrebbe impugnato un coltello da cucina, poi sceso al piano terra dai contatori dell'acqua avrebbe chiuso l'erogazione nell'appartamento della donna, e si sarebbe appostato ad attenderla e colpirla.

Quando la 32enne è scesa è stata accoltellata allo sterno con violenza, ma la lama miracolosamente non ha leso organi vitali. La vittima è stata soccorsa dagli altri residenti, che hanno chiamato anche il 112. Gli agenti hanno arrestato il 40enne che, dopo una mediazione, si è consegnato, facendo ritrovare anche l'arma ancora insanguinata.

Prima di salire sull'ambulanza la donna ha indicato il vicino come il suo aggressore, l'uomo è stato tradotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La donna non è ritenuta in pericolo di vita.