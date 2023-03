Terroristi fuggiti in Francia Parigi nega l’estradizione I parenti delle vittime: "Sentenza vergognosa"

di Giovanni Serafini Uno schiaffo all’Italia, che secondo i magistrati francesi non ha validi motivi per chiedere l’estradizione di dieci terroristi italiani “rifugiati” Oltralpe. Una sconfitta per Macron e il suo governo, che "per rispetto delle famiglie delle vittime e della Nazione italiana" avevano auspicato che quei terroristi fossero restituiti al loro Paese per scontare la pena. Adesso la partita è chiusa: il "no" della Corte di Cassazione, ieri, ha messo una pietra tombale su un contenzioso che dura da quarant’anni fra Parigi e Roma. Sepolta definitivamente anche la “dottrina Mitterrand”, secondo la quale la Francia avrebbe consegnato all’Italia “solo” i terroristi che avevano le mani sporche di sangue: una formula ambigua, senza valore giuridico, varata il 22 febbraio 1985 da due socialisti, il presidente Mitterrand e il premier Craxi, che in realtà ha permesso ai colpevoli di vivere indisturbati in Francia, protetti da politici e intellettuali della gauche. Adesso possono dormire sonni tranquilli Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio Calabresi; Marina Petrella, responsabile dell’assassinio del generale Galvaligi; Sergio Tornaghi, implicato negli omicidi del direttore del Policlinico Luigi Marangoni e del maresciallo Francesco Di Cataldo; Narciso Manenti, condannato all’ergastolo per l’assassinio dell’appuntato Giuseppe Gurrieri. E con loro Giovanni Alimenti, Roberta Cappelli, Maurizio di...