Cuneo, 30 marzo 2018 - Nuovo blitz contro il terrorismo jihadista: un cittadino marocchino residente in Italia è stato fermato all'alba in Piemonte dai carabinieri del Ros e da quelli del Comando provinciale di Cuneo. Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Roma, le "attività criminali" dello straniero, "fortemente indiziato", sottolineano gli investigatori, di istigazione a delinquere per finalità di terrorismo e di far parte di una associazione terroristica.

E' il terzo giorno consecutivo che le forze dell'ordine colpiscono gli ambienti dell'estremismo radicale: ieri erano stati arrestati tra Roma e Latina quattro tunisini e un palestinese accusati di essere fiancheggiatore dell'autore della strage di Berlino, Anis Amri, e due giorni fa a Torino era stato arrestato il marocchino Elmadhi Halili, che secondo le accuse studiava un attentato con un camion.

