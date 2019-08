Trento, 8 agosto 2019 - Sveglia turbolenta in Trentino e Basilicata, interessate questa mattina da due scosse di terremoto, che si sono susseguite a pochi minuti una dall'altra. Come riporta il sito del'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) E' toccato prima al Potentino, dove si è registrato un sisma di magnitudo 3.1 con epicentro a Muro Lucano (profondità di 7 km), al confine con la Campania. I comuni più vicini sono Bella, Castelgrande, San Fele, Rapone e Ruvo del Monte.

Poco più tardi, alle 7.36, la scossa a ovest di Vallarsa, in provincia di Trento, con ipocentro a 12 km, avvertita anche in Veneto, nel Vicentino e nel Veronese. Non si segnalano danni o feriti. Ma in molti fra gli abitanti delle zone limitrofe hanno sentito la terra tremare. I comuni più vicini Ala, Brentonico, Avio, Trambileno, Mori.