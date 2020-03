Torino, 29 marzo 2020 - Paura a Torino per un terremoto che ha scosso questa mattina il capoluogo piemontese. L'Ingv prima fornisce una stima provvisoria tra 3.1 a 3.6, quindi rivede la magnitudo a 3.4 per l'evento sismico registrato alle 9.11. L'epicentro è collocato a 5,9 chilometri a sud di Coazze, a circa 20 chilometri di profondità. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Torino, con il tam tam che si è diffuso rapidamente su Twitter, dove l'hashtag #terremoto è entrato subito tra i trending topic. "Ci si sveglia con il letto che trema - scrive un utente -. Come facciamo che non possiamo uscire di casa?". Il riferimento è chiaramente alle misure di contenimento alla diffusione del coronavirus.

Ieri si è registrato un evento sismico nelle Marche, con una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 avvenuta alle 13.58 largo di Senigallia (Ancona), ad una profondità di 10 km. Il sisma, di breve durata e senza danni, è stato avvertito nei comuni costieri, tra Ancona e Fano (Pesaro-Urbino).