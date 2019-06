Torino, 5 giugno 2019 - Una scossa di terremoto ha fatto tremare il Piemonte nord occidentale ed è stata avvertita in alcuni casi dalla popolazione di Torino e dintorni. Una zona inedita per gli eventi sismici recenti. Secondo l'Ingv il terremoto si è verificato alle 19.35, con una magnitudo provvisoria tra 2.8 e 3.3 sulla scala Richter. Quindi i vulcanologi hanno aggiornato la stima, portando il grado del sisma a 3.1. L'epicentro sarebbe localizzato a Massello (poco più di 50 chilometri da Torino), già sull'arco alpino e non lontano dal confine con la Francia, a una profondità di 16 chilometri. Immediato il tam tam sui social, con le prime segnalazioni che giungono via Twitter. Il sisma sarebbe stato avvertito maggiormente a Pragelato, Sestriere e dintorni, in Val di Susa, ma la terra avrebbe tremato in diverse parti della regione, come a Pinerolo, e in particolare nelle province di Asti e Torino. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

LA MAPPA