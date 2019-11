Salerno, 5 novembre 2019 - Terremoto nel Golfo di Salerno nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16. La scossa - di magnitudo ML 3.4 - è stata avvertita in numerosi comuni della fascia costiera. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 40.41, 14.78 ad una profondità di 22 km.

Stando alle prime verifiche non si segnalano danni a persone o cose.

EVACUAZIONI E MALTEMPO - Nel Salernitano non è soltanto il terremoto a creare disagi, sono diversi i comuni del territorio che hanno prorogato la chiusura dei plessi scolastici, in considerazione del perdurare dell'allerta meteo e della nuova comunicazione inoltrata dalla sede regionale della protezione civile. Domani, 6 novembre, le scuole saranno chiuse a Cava de' Tirreni, Angri, Nocera Superiore, Castel San Giorgio, Scafati e Roccapiemonte. Stamane sono state circa 200 le persone evacuate a Sarno. Si tratta dei residenti della fascia pedemontana ai piedi del monte Saretto, interessato da un vasto incendio il 20 settembre scorso. L'evacuazione è avvenuta in base all'ordinanza del sindaco Giuseppe Canfora che, in via precauzionale e alla luce di quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì, con le strade del centro storico invase da fango e detriti scesi dal versante del Saretto, ha ordinato che i residenti di quella zona si allontanassero dalle proprie case.