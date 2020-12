Reggio Calabria, 19 dicembre 2020 - Terremoto oggi, intorno alle 12, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto rilevato dall'Ingv, la scossa più forte è stata di magnitudo 3.9 con epicentro a 8 km da Roccaforte del Greco, in Aspromonte, a una profondità di 18 km. La scossa è stata nitidamente sentita in diversi comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria sia nella Piana di Gioia Tauro sia nella Locride. E' stato ha avvertito anche in alcune zone di Reggio città e a Messina. Paura e chiamate ai vigili del fuoco ma al momento non si hanno notizie di danni per persone o cose. Alla prima scossa ne è seguita un'altra, ma di minore entità (2.6), mentre in mattinata sempre nella stessa località ce n'era stata una di 2.9.

