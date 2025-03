Terremoto oggi a Potenza, scossa di magnitudo 4.2. “Trema tutta casa”. Avvertita anche in Puglia

Roma, 18 marzo 2025 – Forte scossa di terremoto in Basilicata. Un sisma di magnitudo 4.2 è stato avvertito oggi in provincia di Potenza e in tutta la regione. L’Ingv ha individuato l’epicentro nel Comune di Vaglio Basilicata, dove la scossa è stata registrata alle 10.01 ora italiana, localizzata a quattordici chilometri di profondità.

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Paura e gente in strada, ma dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento "non risulterebbero danni a persone o cose". A seguito del terremoto, a Potenza gli studenti hanno lasciato gli istituti. Molti dipendenti degli uffici pubblici e privati hanno abbandonato la loro postazione per uscire in strada.

Immediato il tam tam sui social, dove gli utenti stanno condividendo la propria esperienza. “Ha tremato tutta casa”, scrive uno. “Siamo evacuati per terremoto”, aggiunge un altro. Il sisma sarebbe stato avvertito fino in Puglia, nel Tarantino.

