Udine, 14 giugno 2019 - La terra trema in Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha avuto come epicentro Verzegnis (Udine). Lo rende noto la Sala Sismica INGV-Roma, specificando che la profondità della scossa è stata di 5 km, quindi molto superficiale (e per questo nitidamente avvertita dalla popolazione).

La scossa è avvenuta nella zona di Tolmezzo alle 15.57. E' stata avvertita in alto Friuli e anche a Udine città, ma dalle prime verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, in contatto con le strutture sul territorio, non risultano feriti né danni. Appena tre giorni fa, l'11 giugno, un analogo terremoto di magnitudo 3.1 (ML Richter) era stato registrato alle 8.54 nei pressi della località di Ziri, in Slovenia, a 44 chilometri Est-Sud-Est di Drenchia.

Terremoto, la mappa dell'epicentro