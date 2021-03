Roma, 27 marzo 2021 - Terremoto oggi in Adriatico centrale alle 14.47, di magnitudo 5.6 a una profondità di 5 chilometri, secondo i dati dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). E' stata avvertita in molte regioni del Centro Sud, in particolare Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Campania e Lazio (anche a Roma). Diverse telefonate sono giunte ai vigili del fuoco di Foggia e alla centrale della Protezione civile della Puglia a Bari Palese. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.

"La scossa risulta avvertita dalla popolazione - sottolinea in un tweet il Dipartimento della Protezione Civile -. La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio".

L'epicentro del sisma è vicino all'isola croata di Susac, davanti a quella di Korcula, nella Dalmazia meridionale.

Alle 15 è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 4.1, questa volta a una profondità di 10 chilometri. Pochi minuti dopo una nuova replica di 3.4.

Articolo in aggiornamento