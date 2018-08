Campobasso, 23 agosto 2018 - Due forti scosse di terremoto, una dopo l'altra, hanno messo in allarme la popolazione del Molise la scorsa settimana. La prima, di manitudo 4.7, ha causato solo lievi danni, ma tanta è stata la paura fra la gente che di notte si è riversata nelle strade. Senza conseguenze anche la seconda scossa, di 5.2, che è stata seguita da una raffica di eventi minori: solo dal 14 agosto ad oggi sono circa 200 i sismi registrati, di cui 9 di magnitudo uguale o superiore a 3. Solo oggi ci sono stati due terremoti, il più forte di magnitudo 3 alle 2.07 di notte (dati Ingv).

Ma potrebbe non essere finita qui. Anche se "il terremoto non è prevedibile", dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, "gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte". Quindi l'invito è: "Regoliamoci di conseguenza". Borrelli ha parlato così oggi al Coc di Montecilfone (Campobasso) - epicentro degli ultimi eventi . dove ha incontrato il sindaco, Franco Pallotta, i tecnici e le istituzioni locali nel quale è stato fatto il punto sul sisma in Molise. Insomma, mai abbassare la guardia, tanto più in questo momento: "Questo è il messaggio che deve passare".

#terremoto ML 2.5 ore 13:05 IT del 23-08-2018 a 7 km S Montecilfone (CB) Prof=10Km https://t.co/1jlCWn1Pfi — INGVterremoti (@INGVterremoti) 23 agosto 2018

Il vertice della Protezione civile ha ribadito quanto detto due giorni fa in Prefettura a Campobasso: "Non possiamo escludere ulteriori scosse, anche di più elevata intensità". "Per queste ragioni - aveva aggiunto - abbiamo raccomandato e attivato insieme al presidente della Regione, Donato Toma, con il Prefetto, Maria Guia Federico, con i sindaci e le istituzioni presenti sul territorio una serie di presidi a garanzia dell'assistenza alla popolazione. Bisogna tenere la massima attenzione anche da parte dei cittadini, quelli che non si sentono sicuri nelle proprie abitazioni, possono rivolgersi ai Comuni nei punti di assistenza".

Un quinto del nostro Paese è un territorio ad alta pericolosità sismica, ricordava proprio dalle pagine di Quotidiano Nazionale, il professor Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Qui l'intervista integrale). E in Molise è attiva un'"area di svincolo che separa l’Appennino centrale da quello meridionale", un sistema di faglie vicino, anche se distinto, a quello "che ha generato il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002" e che "al momento sta rilasciando energia accumulata nei secoli scorsi".