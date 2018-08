Roma, 16 agosto 2018 - Ancora paura in Molise per una forte scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 5.2. Secondo quanto fa sapere l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato registrato a 4 km da Montecilfone, in provincia di Campobasso, a 9 km di profondità.

#terremoto ML 5.2 ore 20:19 IT del 16-08-2018 a 4 km SE Montecilfone (CB) Prof=9Km https://t.co/8R853MD5lW — INGVterremoti (@INGVterremoti) 16 agosto 2018

Al momento risultano lievi danni alle case si sono registrati nel paese di Palata (Campobasso), dove secondo una prima ricognizione ci sono crepe nei muri e danni interni alle abitazioni.

Il sisma è stato chiaramente avvertito anche in Abruzzo, Campania, Puglia, a Roma e nei comuni dell'Alto Velino già devastati da quello del 2016.

Alla prima scossa, rilevata alle 201.19, ne sono seguite altre due: la prima alle 20.26 di magnitudo 2.8 con epicentro a 6 km da Montecilfone (Cb), quattro minuti più tardi una di magnitudo 3.0 a 6 km da Guglionesi (Cb). Martedì notte, alle 23.48, era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 4.7 sempre nella stessa area.