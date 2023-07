Terremoto nel Messinese, due scosse a sud-est di Cesarò. Una di magnitudo 4

Roma, 5 luglio 2023 - Due scosse di terremoto, di cui una di magnitudo 4, hanno fatto tremare all’alba la provincia di Messina. Il sisma più intenso è stato registrato alle 6.07 a 5 chilometri a Sud-Est di Cesarò, ha segnalato l'Ingv. L'epicentro è a una profondità di 19 km. La seconda scossa pochi minuti dopo di magnitudo 2 a 24 chilometri di profondità.

La "Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile" per verificare le conseguenze del sisma e "dalle prime verifiche effettuate l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose", conclude la nota della Protezione civile.