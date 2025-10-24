Terremoto in Nba. Scommesse e mafia, maxi retata negli Usa

Terremoto in Nba: Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat, e Chauncey Billups, coach dei Portland Trail Blazers, sono tra gli oltre trenta arrestati in un’inchiesta dell’Fbi che scoperchia un presunto giro di scommesse illegali nel basket americano gestito da membri della mafia italiana di New York. Rozier, compagno di squadra di Simone Fontecchio, sarebbe stato fermato ieri in un hotel di Orlando, in Florida, dove gli Heat erano impegnati per la prima gara stagionale: non era stato impiegato per scelta tecnica. Lui e altri sei indagati sarebbero coinvolti nella scommessopoli. L’arresto di Billups, avvenuto in Oregon, è legato invece a un circuito di partite di poker truccate.

L’indagine che riguarda Rozier ha preso le mosse nel 2023 da puntate sospette sulle statistiche del giocatore, che ai tempi militava nei Charlotte Hornets.

L’indagine, durata quattro anni, ha portato appunto alla luce due schemi criminali distinti ma intrecciati. Il primo prevedeva un sistema di scommesse sportive manipolate grazie a informazioni riservate fornite da giocatori e allenatori su infortuni, assenze e tempi di gioco. Il secondo riguardava una rete di partite di poker truccate, organizzate e controllate da quattro famiglie storiche di Cosa Nostra newyorchese: Bonanno, Gambino, Lucchese e Genovese (resta fuori Colombo). Le famiglie avrebbero preso una percentuale sui profitti e usato metodi classici di intimidazione per riscuotere i debiti.

Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha parlato di "decine di milioni di dollari in furti, frodi e rapine", definendo la rete "un intreccio tra sport d’élite e criminalità organizzata che non si vedeva dai tempi d’oro di Cosa Nostra". Per riassumere, sempre secondo Patel, "una frode di dimensioni sconcertanti".

Samuele Levi