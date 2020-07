Udine, 17 luglio 2020 - Nuovo terremoto in Friuli. Una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata oggi all'alba al confine tra Italia e Slovenia. Il sisma si è verificato alle 04:50:57 ora italiana ad una profondità di 7 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv di Roma, L'epicentro nella slovena Plezzo e a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine). I comuni italiani entro 20 km dall'epicentro, tutti in provincia di Udine, sono anche Drenchia, Savogna, Resia, Grimacco e Chiusaforte. Il terremoto è stato avvertito anche in Veneto, fino in Cadore. Immediato il tam tam su Twitter. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Pochi giorni fa si era verificato un altro sisma: il 13 luglio una scossa di magnitudo 3.5 ha interessato il Friuli, con epicentro a Forni di Sotto (Udine)

La mappa

Papua Nuova Guinea

Violento terremoto, nella notte, anche dall'altra parte del mondo. In Papua Nuova Guinea è stata registrata una scossa di magnitudo 6.9 che ha scatenato il panico nell'isola: in molti hanno abbandonato le proprie abitazioni, soprattutto dopo che è stata diramata l'allerta tsunami (rientrata dopo qualche ora). Secondo i rilevamenti, il sisma si è verificato alle 12:50 ora locale, a una profondità di 85 Km, vicino alla costa orientale, a 150 chilometri a nord-est della capitale Port Moresby.