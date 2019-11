Milano, 27 novembre 2019 - Una scossa di terremoto a Creta di magnitudo 6.0 alle 8.23 ora italiana. lo riporta l'Ingv spiegando che il sisma è avvenuto in mare a una profondità di 20 km. La scossa è stata avvertita anche in Italia, Turchia, Egitto e Libia.

Ieri un terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito l'Albania provocando morti e feriti.

Non si segnalano feriti o danni, riporta Ekhatimerini, precisando che un certo numero di edifici è stato evacuato. Parlando con i media greci il sismologo Efthymios Lekkas ha detto che il sisma non è in relazione con quelli che ieri sono stati registrati in Albania e Bosnia.