Terremoto Catanzaro: altre 5 scosse, la più forte di magnitudo 3. Nella notte sisma anche nelle Egadi

Roma, 16 marzo 2025 – Paura nella notte e all’alba di stamani per diverse scosse di terremoto in provincia di Catanzaro. Cinque scosse sono state registrate la scorsa notte in provincia di Catanzaro, al centro di una serie di movimenti tellurici di piccola intensità, ma che stanno creando preoccupazione tra i residenti. La scossa più intensa, di magnitudo 3, si è verificata alle 6,02 di stamattina.

L’epicentro è stato localizzato a Miglierina, piccolo paese alle porte di Catanzaro. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, ma non ha creato conseguenze né danni a cose o persone. Gli altri movimenti hanno avuto una intensità inferiore, compresa tra 2.1 e 2.8.

Ieri notte invece diverse scosse sono state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nell'area delle isole Egadi, a partire dalle 21.45. La prima scossa, di magnitudo 4.0, è stata localizzata ad una profondità di 5 chilometri. L'epicentro è localizzato in mare, a nord-est dell'isola di Levanzo. Il sisma è stato avvertito anche a Trapani e a a Marsala, soprattutto nella zona del centro storico. "Non risultano al momento danni a persone o cose. Non c'è motivo di preoccuparsi" ha comunicato il sindaco di Marsala Massimo Grillo in una nota.