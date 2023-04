Forte terremoto a Catania oggi, magnitudo 4.4

Catania, 21 aprile 2023 – Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi a Catania alle 14.06. L’Ingv riferisce di una magnitudo 4.4, con una profondità di 20 chilometri. L’epicentro vicino ad Aci Castello. Inizialmente la stima preliminare parlava di una magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, diverse le segnalazioni sui social network. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione.

Terremoto a Catania, la mappa dell'Ingv

"Ho salvato uno specchio che per poco non mi cadeva in testa”, “che spavento, non avevo mai sentito una scossa così forte ed evidente”, “stavo pranzando e mi ballava la sedia letteralmente”, sono alcuni dei commenti su twitter.

Il sisma è stato sentito con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale, ma sono arrivate segnalazioni anche da Caltagirone.