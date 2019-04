Catania, 27 aprile 2019 - La terra trema ancora in Sicilia. Due scosse di terremoto - di magnitudo 3.3 e 3.1 - sono state registrate nella notte, poco prima delle 3, vicino a Linguaglossa nel nordest della Sicilia. Non si hanno per ora segnalazioni di danni a persone o cose.

Poco prima nella stessa zona del Catanese, a ridosso pel parco dell'Etna, c'era stata un'altra scossa di magnitudo 2.4. Il 26 dicembre scorso un terremoto, con una scossa di 4.8, causò diversi crolli a Zafferana Etnea e dintorni.

Ecco dove si trova il Comune di Linguaglossa: