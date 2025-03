Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli. Donna estratta dalle macerie a Pozzuoli

Roma, 13 marzo 2025 - Forte scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei , un sisma di magnitudo 4,4, registrato all'una e 25, e avvertito anche a Napoli. L’epicentro della scossa individuato in mare, a poca distanza dal lungomare di Pozzuoli, e con una profondità di 2 chilometri. Gente in strada nel comune campano più vicino all’epicentro, nonostante la pioggia battente. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno estratto dalle macerie una donna, rimasta ferita in modo non grave. Segnalati anche calcinacci, che hanno sfondato i parabrezza di diverse auto parcheggiate, e il contro-soffitto di un'abitazione crollato. A Bagnoli, nell'area orientale di Napoli, i pompieri hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate ai piani superiori delle case perché le porte d'ingresso non si aprivano. Sempre a Bagnoli il terremoto ha danneggiato il campanile della chiesa di Sant'Anna.

In corso i controlli della Protezione Civile sulla stabilità su numerosi edifici. Oggi resteranno chiuse le scuole della decima Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta per controlli alle strutture scolastiche.

Allestite diverse aree accoglienza a Pozzuoli ed è stato anche attivato il Centro Operativo Comunale per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha assicurato: "A parte la caduta di calcinacci, nessuna criticità nel comune".

Imágenes del #Terremoto en la zona #CampiFlegrei de la ciudad de #Napoli (#Italia). El #terremoto de magnitud 4.4 con epicentro en #Pozzuoli se advirtió en muchas localidades de la provincia de la #Campania. El vídeo ha sido filmado por un morador del barrio #Bagnoli cerca de… pic.twitter.com/H8TyIyJtFq — Davide Matrone (@Davidem281) March 13, 2025

Tensione all'ex base Nato di Bagnoli, area che dovrebbe accogliere le persone in caso di emergenza e che i cittadini hanno trovato chiusa. Molti volevano trascorrere lì il resto della notte hanno cercato di forzare i cancelli chiusi, ma le forze dell'ordine si sono opposte. La situazione si è poi normalizzata dopo che i cancelli sono stati aperti.

Il sisma di stanotte ha avuto la stessa magnitudo 4.4 di quello avvenuto il 20 maggio dell'anno scorso, il più forte registratosi nell'area flegrea negli ultimi 40 anni, ma secondo Manzoni questo sisma è stato caratterizzato da "accelerazioni serie, mai registrate prima, a conferma della sua violenza". Alla scossa principale è seguita una scia sismica di altre sei, la più forte delle quali di magnitudo 1.6 alle ore 1.40, mentre alle 3.26, l'ultima di magnitudo 1.1.

