Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.5

Roma, 14 marzo 2025 - Nuovo terremoto nella zona dei Campi Flegrei: alle 19:44 è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.5, avvertita distintamente anche dagli abitanti di Napoli. Secondo i rilevamenti dell'Ingv l’epicentro del sisma è stato individuato a Bagnoli, a 6 chilometri da Pozzuoli e a 8 da Napoli, a una profondità di 3 km. Al momento non sono segnalati danni a cose e persone.

A sole 24 ore dalla scossa di magnitudo 4.4 che ha fatto tremare Napoli e i Campi Flegrei, l'obiettivo del ritorno alla normalità sembra ancora lontano. In molti non sono ancora tornati a casa e hanno preferito trascorrere la notte in auto o raggiungere i centri di accoglienza allestiti dai comuni interessati tra Napoli e l'hinterland o trasferirsi momentaneamente dai parenti.

Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, sta valutando l'ipotesi di evacuazione di massa, "sulla carta ma al momento non c'è una prospettiva concreta né immediata". Musumeci ha ribadito ribadito: "Voglio avere la certezza che ogni cosa sia pronta nel caso gli scienziati dovessero dirci che si avvicina l'eruzione, ma per ora non ci sono evidenze di questi segnali". E dopo la nuova scossa molti trascorreranno anche la prossima notte nelle auto o nei centri di accoglienza.

Notizia in aggiornamento