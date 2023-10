Terremoto in Calabria: scosse nel Catanzarese e nel Reggino

Catanzaro, 3 ottobre 2023 - Non solo Napoli e i Campi Flegrei. Scosse di terremoto si sono registrate anche in Calabria. La prima di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catanzaro. Il sisma è avvenuto alle 6:30 con epicentro a 5 chilometri da Amato, nella zona sud ovest di Catanzaro. I comuni più vicini all'epicentro sono Pianopoli, Miglierina, Feroleto Antico e Marcellinara. La scossa però è stata avvertita anche a Catanzaro e a Lamezia Terme. Alle 7:11, invece, un'altra scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata a 4 chilometri da Cardeto, in provincia di Reggio Calabria.