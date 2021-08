Lamezia Terme, 19 agosto 2021 - La terra ha tremato questa mattina verso le 7.30 in Calabria. L'Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato localizzato in particolare davanti alla costa ovest della Calabria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 200 km di profondità ed epicentro a 58 km da Lamezia Terme (Catanzaro).

Non si segnalano danni a persone o cose. Ma sono in corso come sempre avviene in questi casi ulteriori verifiche.

Secondo quanto riportato dall'Ingv, il terremoto è stato localizzato a 58 Km a W di Lamezia Terme (70714 abitanti); 63 Km a SW di Cosenza (67546 abitanti); 83 Km a W di Catanzaro (90612 abitanti); 88 Km a N di Messina (238439 abitanti); 98 Km a N di Reggio di Calabria (183035 abitanti).

Terremoto in Emilia Romagna

Un'altra scossa di terremoto è stata registrata alle 5.49 in Emilia Romagna tra le province di Modena e Bologna: intensità del 3.3 Richter. Epicentro a 4 km da Zocca (Modena) e a 6 da Castel d'Aiano ( Bologna). Fortunatamente non si ha notizia di danni a persone o cose. Il sisma è stato avvertito soprattutto nel Modenese.

