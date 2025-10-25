Terremoto in Irpinia magnitudo 4.0. Gente in strada e paura. Avvertito in tutta la Campania

Roma, 25 ottobre 2025 - Un forte terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 21.49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo quanto si apprende, la scossa è stata avvertita in molte province della Campania tra le quali Napoli, Benevento e Salerno. Per il momento non ci sono notizie di danni a persone o edifici.

Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell'Irpinia dopo la scossa. L'epicentro del sisma è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv a un chilometro a sud di Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino, nella stessa zona in cui si sono verificate le precedenti scosse. Ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate centinaia di telefonate di persone che chiedevano informazioni. Sia il capo della protezione civile della Campania Italo Giulivo sia il capo dei vigili del fuoco di Avellino Mario Bellizzi hanno sottolineato che al momento non si registrano danni particolari, ma le verifiche sono tutt'ora in corso.

La mappa del terremoto

Il sindaco: “Scuole chiuse”

"E' stata una scossa fortissima. Siamo scesi tutti in strada e siamo preoccupatissimi". A dirlo all'Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane. "Questa mattina c'era stata un'altra scossa - racconta il sindaco - ora ho convocato i tecnici in Comune e intanto sto facendo un sopralluogo in una frazione popolosa per capire come è la situazione. Lunedì le scuole rimarranno chiuse".

Protezione Civile: "No danni”

A seguito dell'evento sismico, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all'evento non risulterebbero danni a persone o cose.

Un residente: “Paura ma le case hanno retto”

"Abito a poca distanza dall'epicentro della scossa, a Manocalzati. Ho vissuto il sisma dell''80, posso dire che rispetto a quello ho avuto meno paura. Ma è stata una scossa davvero seria, c'è gente per strada". Lo racconta all'Adnkronos un residente del comune di Manocalzati, comune dell'Avellinese che si trova a due km dall'epicentro. Secondo la testimonianza, c'è stata paura, la gente si è in parte riversata in strada, ma "le case in questa zona sono al 90% costruite con la normativa antisismica post evento '80, quindi hanno retto" e racconta che la situazione è tranquilla anche nel vicino comune di Atripalda, dove i locali sono aperti e la circolazione è tranquilla.