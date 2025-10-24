Terremoto ad Avellino oggi: la magnitudo e l’epicentro

Avellino, 24 ottobre 2025 - Una scossa di terremoto è stata registrata oggi in provincia di Avellino pochi minuti fa. L'Ingv ha segnalato una magnitudo di 3.6. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione.

I luoghi più vicini all’epicentro sono Grottolella, Montefredane e Capriglia Irpina. L'evento è stato localizzato a una profondità (ipocentro) di 16 chilometri. Tra gli altri Comuni entro i 5 km dalla scossa: Prata di Principato Ultra, Altavilla Irpina, Summonte, Pratola Serra, Sant'Angelo a Scala, Tufo, Manocalzati.

La scossa è stata avvertita nitidamente anche nel Salernitano, compreso il capoluogo, e nel Napoletano.